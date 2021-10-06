Türkiye, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yönetiminin Ege Adaları'nı silahlandırmasına tepkisini sürdürüyor.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi, Atina'nın tavrı ile ilgili uyarılarda bulundu.

"Yunanistan hukuka odaklanmak yerine manasız siyasi iddialarda bulunuyor"

Sinirlioğlu, Lozan ve Paris Antlaşmaları'nda Ege Denizi'ndeki adaların askerden arındırılması ile ilgili şartları hatırlattı. Şartları ihlal eden Yunanistan'ın bunu meşru göstermeye çalıştığını vurguladı.

Feridun Sinirlioğlu mektubunda Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi'nin hukuka odaklanmak yerine manasız siyasi iddialarda bulunmasının hayal kırıcı olduğunu aktardı.

"Hukuki açıdan eli zayıf olan Yunanistan'ın gerçekle bağı yok"

Yunanistan'ın yalnızca hukuki açıdan elinin zayıf olmadığını, gerçeklikten de uzak olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, Atina'yı Ege Adaları'nı askerden arındırmaya çağırdı.