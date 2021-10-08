İstanbul'a her gün gelen binlerce ton yaş sebze ve meyveden numuneler alınıyor.

İncelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı gıda kontrol laboratuvarlarına getiriliyor.

Peki analizler nasıl yapılıyor? TRT Haber, İstanbul'daki Gıda Kontrol Laboratuvarlarına girdi. İşte detaylar...

Sebze meyvelerdeki tarım ilaçları laboratuvarlarda kontrol ediliyor

İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Dr. Yunus Bayrak, İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sahaya çıkılarak marketlerden, hallerden numuneler alınarak laboratuvara getirildiğini söyledi.

Kontrol laboratuvarlarında, gıda ve kimya mühendisleri ile kimyagerlerden oluşan uzman bir ekip çalışıyor.

Poşetlenen barkodlu numuneler tek tek açılıp küçük parçalar halinde doğranıyor.

Ardından püre haline getirilip küçük tüplere konuyor.

Denetimden geçmeyen sebze ve meyve toplatılıyor, üreticiye ceza kesiliyor

Örneklerin içindeki tüm kimyasal maddeler özel cihazlar kullanılarak tespit ediliyor. Ve bunlar rapor haline getiriliyor.

Bayrak, "Laboratuvarımıza 1271 adet yaş sebze ve meyve numunesi geldi. Bunların 241 adetinde pestisit tespit edildi. 1030 adet numunede ise uygun sonuçlar elde edildi. Uygun olmayan ürünler arasında asma yaprağı, roka, limon ilk sıralarda yer almakta. Yasaklı bir pestisit tespit edildiği zaman ürün tamamen toplatılır ve üretimini yapan kişiye idari para cezası uygulanır" dedi.

Tüketime uygun sebze ve meyveler analizlerden geçiyor, uygun olmayanlar ise toplatılıyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Ümit Turan

