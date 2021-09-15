Tarım ilaçları, meyve ve sebzelerin zararlı böcek türlerinden korunması amacıyla yaygın kullanılıyor.

Özellikle tarımda pestisit kalıntıları meyve ile sebzelere büyük zarar veriyor. Yaşamımızda çokça karşılaştığımız pestisitler, sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi ve yaşam alanlarımızın zararlı mikroorganizmalardan arınması gibi konularda fayda sağlamasının yanında kullanım yanlışlığına bağlı olarak insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti. Bu durum meyve-sebze temizliğini bir kez daha akıllara getirdi.

Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Abdussamed Boyu, TRT Haber'e gıda temizliğiyle ilgili bilgiler verdi.

"Tarımsal ilaçlar limitlere göre kullanılmalı"

Bakterilerin, haşerelerin ve böceklerin zararlarından uzaklaştırılması için meyve ve sebzelerde tarım ilaçlarının yaygın bir şekilde kullanıldığını söyleyen Boyu, "İlaçların kullanma limitleri ve süreleri var. Pestisit kalıntısı bırakmayacak şekilde ürünün dış yüzeyi ve içi temizleniyor. Bu kurallar yönetmelikle belirlenmiş durumda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal ilaçlamada kullanılan yöntemleri denetlediğini ve denetime uymayanlara cezalar verildiğini hatırlatan Boyu, "Çiftçilerin özellikle kurallara dikkatle uyması gerekiyor" uyarısını yaptı.

"Akdeniz Meyve Sineği" tehdidi

Nar meyvesinin yetiştirildiği Akdeniz Bölgesi'nde "Akdeniz Meyve Sineği"nin meyve ve sebzeler için büyük tehdit oluşturduğunu ifade eden Boyu, sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef nar olayında da muhtemelen fazla miktar kullanılmıştır. Tahminim bu yönde. Nar meyvesinin üretildiği bölgeye bakarsak 'Akdeniz Meyve Sineği' isimli bir böcek çeşidi var. Bu böcek türü meyveler için tehdit oluşturuyor."

Tüketiciler neye dikkat etmeli?

Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Abdussamed Boyu, özellikle meyve ve sebzelerin sirkeli bol suyla yıkanması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. Vatandaşların güvendikleri markalardan alışveriş yapması konusunda uyarılarda bulundu.

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Kabuklu ürünlerin de dış yüzeylerinin yıkanmasının hayati önem taşıdığını ifade eden Boyu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürün yüzeyinde ve içinde tüketiciler pestisit kalıntısı olup olmadığını bilemez. Büyük zincir marketlerin ürün tedariklerinin standartları daha yüksek olur. Buralarda ürünler birçok kontrolden geçiyor. Halk pazarlarında bu incelemeler daha düşük seviyede olabilir. Ürünlerin denetlenmesinde zafiyet olabiliyor. Tüketiciler güvendiği, markalı yerlerden alışverişini yapabilir. Meyve sebzeler alındıktan sonra iyice bol suyla yıkanmalı. Narın nasılsa içini yiyorum diye dış kabuğunu yıkamamazlık etmemeliyiz. Çünkü ellerinize bulaşan pestisit kalıntıları zarar verebilir. Diğer ürünler için de geçerli; portakal, mandalina, muz... Tüketmeden önce, özellikle yapraklı sebzelerin sirkeli suda bekletilerek tüketilmesi doğru olur. Yapraklar arasındaki toprak ve bakteriyel yük gidecektir."

Gıda tüketimi anlamında toplumda bilincin artırılması gerektiğini vurgulayan Boyu, "Pandemi sürecinde de gördük ki gıda temizliği büyük önem taşıyor. Bu hususlara dikkat ettiğimiz takdirde daha güvenilir ürünlerle beslenebiliriz" açıklamasını yaptı.