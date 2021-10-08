Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 milyon 500 bin bandrolsüz makaron, 110 bin sigara kağıdı ve 700 kaçak çakmak ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.