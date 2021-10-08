Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Çeber, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli yatırımlarından birisi olan havalimanının tamamlandığında dünyada örnek olacağını söyledi.

Tamamı denize dolgu havalimanı inşa ettiklerini vurgulayan Çeber, "100 milyon ton dolgu planlandı. 100 milyon ton dolgunun 97 milyon 700 bin tonu bugün itibarıyla tamamlandı. Kalan 2 milyon 300 bin tonu için çalışmalar devam ediyor. Günlük ortalama 100 bin ton dolgu yaptığımızı değerlendirdiğimizde bir buçuk ay içerisinde dolgu faaliyeti bitecek" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Aralık ayı itibarıyla altyapı çalışmaları bitiyor"

Altyapı kapsamında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çeber, şunları söyledi:

"Altyapı çalışmalarında yüzde 96 seviyesindeyiz. Altyapı çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanacağını, aralık ayı itibarıyla altyapı çalışmalarının tamamen biteceğini, pistlerin hazır ve uçakların deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli"

Üstyapı çalışmalarının son aylardaki yağmurlar nedeni ile aksadığını anlatan Vali Çeber, şöyle konuştu:

"Üstyapı inşaatında yüzde 48 seviyesindeyiz. Bu yıl iklim bizi oldukça zorladı. Coğrafyayı mühendislik gelişmelerimiz ile yenebiliyoruz. Rize’de 12 Temmuz’da başlayan ve ilimize büyük afetler yaşatan yağışlı bir sezon geçirdik. Son 85 günün son iki günü hariç sürekli yağış vardı ve sürekli sarı turuncu uyarı vardı. Beton asfalt dökmek için 40-45 gün yağışın dinmesini bekleyen ekipler oldu. İklim ve yoğun yağışlar nedeniyle küçük sarkmalar olabileceğini değerlendiriyoruz.

Açıldığında uluslararası bir havalimanı olacak. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli ve 3 bin metre uzunluğunda bir piste dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği nitelikte olacak. Terminal binamız eski Rize mimarisini anımsatacak. Rize’nin simgeleri çay yaprağı ve kule çay bardağı şeklinde olacak."