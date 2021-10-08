Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 14:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sürücü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muhammet Yavuz Petek, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu’nda sabah saatlerinde, Muhammet Yavuz Petek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait Kaan Çetin'in kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Hurdaya dönen otomobilden kendi çabasıyla çıkan Petek, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Petek, kontrol amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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