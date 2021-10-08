Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 9 ayda 17 milyon yolcu kullandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın 9 aylık yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 arttı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, geçen yıl 9 ayda yolcu sayısı 12 milyon 399 bin olarak gerçekleşirken, bu yılın ocak-eylül dönemindeki iç hat yolcu sayısı 12 milyon oldu. Havalimanından 9 ayda iç ve dış hatta toplam 17 milyon 634 bin yolcu seyahat etti.
Dış hat yolcu sayısı geçen yılın 9 ayına göre yüzde 45 artarken, iç hat yolcu sayısı yüzde 41 arttı.
Eylül ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan yolcu sayısı ise 2,7 milyon oldu.
2021 yılı ocak-eylül döneminde yapılan yolcu uçuşlarına bakıldığında ise 9 ayda toplam uçuş sayısı 124 bin 574 olurken, geçen yıl aynı döneme ilişkin toplam uçuş sayısındaki artış yüzde 43 olarak gerçekleşti.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı
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