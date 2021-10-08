Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde İstanbul Havalimanı yönüne giden taksi, sürücü İsa Kılıç'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp yolun karşı tarafına geçti. Taksi, Edirne istikametinde seyreden Nevzat Yazıcı idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Takside bulunan Sedat Kara ile şoför İsa Kılıç araçta sıkıştı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taksi şoförü ve yolcu hayatını kaybetti

Olay yerinde yaşamını yitiren taksi şoförü İsa Kılıç'ın cenazesi morga kaldırılırken, ağır yaralanan yolcu Sedat Kara ile kamyon şoförü Nevzat Yazıcı hastanede tedavi altına alındı. Yolcu Sedat Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrasında otoyol bir süreliğine trafik akışına kapatıldı.