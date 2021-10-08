Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da köprüden göle düşen kadın kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Çukurova ilçesinde köprüden gölü izlerken dengesini kaybederek suya düşen kadın, balıkçı teknesiyle kurtarıldı.
Adana'daki Çatalan Köprüsü'nde ismi öğrenilemeyen bir kadın, köprüden gölü izlerken dengesini kaybederek Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.
Vatandaşlar kadının imdat çığlıkları üzerine önce tutunması için göle plastik bidon attı ardından da polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, can simidi attıkları kadını balıkçı teknesi yardımıyla karaya çıkardı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adana
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