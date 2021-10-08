Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Marmara ve Ege'de etkili olacak
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yarın yerel olarak sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.
Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji
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