İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş terminalinde çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri iki yolcuyu izlemeye aldı.

Ekipler, şüpheliler R.Y. ve H.F ile onlarla birlikte hareket ettiği belirlenen E.B'yi durdurdu.

[Fotoğraf: DHA]

Yapılan incelemede, R.Y. ve H.F'nin sindirim sistemlerinde 244 adet kapsül halinde 2 bin 14 gram eroin tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

[Fotoğraf: DHA]