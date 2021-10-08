Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda midesinde eroin taşıyan şüpheliler yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Havalimanı'nda midesinden 244 kapsül eroin çıkan 2 yolcu gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş terminalinde çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri iki yolcuyu izlemeye aldı.
Ekipler, şüpheliler R.Y. ve H.F ile onlarla birlikte hareket ettiği belirlenen E.B'yi durdurdu.
[Fotoğraf: DHA]
Yapılan incelemede, R.Y. ve H.F'nin sindirim sistemlerinde 244 adet kapsül halinde 2 bin 14 gram eroin tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul İstanbul Havalimanı
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