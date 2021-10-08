İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Milli İstihbarat Teşkilatı ile gerçekleştirdiği koordineli çalışmalar kapsamında, İstanbul'da silahlı eylem arayışında olduğu ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini “Siyasal veya Askeri Casusluk” amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul'da 3, Antalya'da da 2 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1’i susturucu/lazer tertibatı takılı olmakla birlikte 3 adet tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.