Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu Nizip Ticaret Borsası kavşağında 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu araçlardan yola yağ döküldü. Aynı istikamette seyir eden sürücülerden 6'sı daha yavaşlamaya çalışırken kayıp kazaya karıştı.
9 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açarken belediye ekipleri ise kaza riskini ortadan kaldırmak için yağlanan yola kum döktü.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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