Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı kesimlerinde 3 gündür devam eden kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

[Fotoğraf: İHA]

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Dallıkavak Geçidi'nde bulunan ve sonbaharın renklerini taşıyan ormanlar beyaz gelinliğini de giyince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Fotoğrafçı Adem Kotan tarafından drone ile havadan görüntülenen ormanlarda iki mevsimin bir arada yaşandığı görüldü.