Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Erzurum'da iki mevsim bir arada: Kartpostallık görüntüler oluştu
Erzurum’un yüksek kesimlerine yağan kar, sonbaharın renkleriyle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı kesimlerinde 3 gündür devam eden kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Dallıkavak Geçidi'nde bulunan ve sonbaharın renklerini taşıyan ormanlar beyaz gelinliğini de giyince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Fotoğrafçı Adem Kotan tarafından drone ile havadan görüntülenen ormanlarda iki mevsimin bir arada yaşandığı görüldü.
Etiketler: Erzurum Kar Yağışı
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