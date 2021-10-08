Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
TENMAK personel alacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla personel alacak.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, iktisat, ekonomi, istatistik, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere çeşitli lisans bölümlerinden mezun kişiler Ar-Ge uzmanı, mühendis, avukat ve eczacı pozisyonlarında toplam 30 personel istihdam edilecek.
Sözlü sınav 8-12 Kasım tarihleri arasında TENMAK kurum hizmet binasında yapılacak.
Etiketler: İstihdam
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