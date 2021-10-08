Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 07:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara ve Kuzey Ege için yağış uyarısı
[Fotoğraf: Getty]
Meteoroloji'nin günlük hava tahminlerine göre, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Rüzgarın yer yer güçlü şekilde esebileceği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara Bölgesi genelinde, İzmir ve Manisa çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
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