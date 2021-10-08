Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi genelinde, İzmir ve Manisa çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.