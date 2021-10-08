Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 06:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekmeköy'de motosiklet kazası
[Fotoğraf: DHA]
Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Çekmeköy'de Şile Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.
Yoldan geçen sürücüler, motosikleti otoyol kenarında kaza yapmış olarak buldu. Sürücüsü ile motosiklet arasında ise yaklaşık 200 metre mesafe olduğu tespit edildi.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
3 katlı apartmanın çatı katında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz