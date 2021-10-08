Kaza, saat 02.00 sıralarında Çekmeköy'de Şile Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Yoldan geçen sürücüler, motosikleti otoyol kenarında kaza yapmış olarak buldu. Sürücüsü ile motosiklet arasında ise yaklaşık 200 metre mesafe olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.