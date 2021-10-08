İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Otoyolun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda yapılan aramada 700 koli halinde 7 milyon gümrük kaçağı makaron bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlemlerin yapıldığı belirtildi.