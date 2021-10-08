Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 7 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kamyonda 7 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Otoyolun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda yapılan aramada 700 koli halinde 7 milyon gümrük kaçağı makaron bulundu.
Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlemlerin yapıldığı belirtildi.
Etiketler: Kaçakçılık Kocaeli
Sıradaki Haber
Apartmanın 5. katından düşen kişinin ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz