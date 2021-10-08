Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 00:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Apartmanın 5. katından düşen kişinin ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde bir apartmanın 5. katındaki dairede bulunan 28 yaşındaki N.B.'nin dün pencereden düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli bulan polis ekipleri soruşturma başlattı.
Polisin soruşturma kapsamında gözaltına aldığı, N.B.'nin arkadaşı olduğu ileri sürülen T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli T.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli
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