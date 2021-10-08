Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de iki aile arasında silahlı kavga: 9 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.
Fevzi Çakmak mahallesi 1747 sokakta iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar özel araç ve ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.
Etiketler: Mersin
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