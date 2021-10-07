Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüzüne yanıcı madde atılan kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avcılar'da evine girdiği kadını, yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Y.U.'nun evine giren bir kişi, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek kaçtı.
Saldırıda ağır yaralanan Y.U.'nun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.Y.'yi Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin 16 ayrı suçtan emniyette kaydı olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet
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