Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de bir sürücü fren yerine gaza basınca önce kaldırıma çıktı ardından iş yerinin duvarına çarptı.
Yunus Emre Bayındır yönetimindeki otomobil, Ovacık mahallesi 591. sokakta, park sırasında sürücünün fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı.
Ardından otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Kaza sırasında iş yerinde bulunan çalışanlar ve bazı müşteriler panik yaşadı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazanın ardından hafif şekilde yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.
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