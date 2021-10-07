Yenice Mahallesi’ndeki vakaya gitmek üzere seyir halinde olan Mustafa D. yönetimindeki ambulans ile bir otomobil, Atatürk bulvarındaki kavşakta çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü ve yanındaki 2 sağlık personeli ile diğer aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar olay yerine çağrılan başka bir 112 ekibi tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 kişi ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, yoldan geçen iki kişi de ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

