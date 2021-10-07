Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Heyelan nedeniyle kapalı olan Artvin-Erzurum karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Artvin-Erzurum kara yolunun 3. kilometresindeki Deriner Barajı mevkisinde, yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, söz konusu güzergahta güvenlik önlemi aldı.
Heyelan sonrası bölgeye gelen ve yamaca tırmanan profesyonel dağcılar, riskli kaya kütlelerini kontrollü düşürerek yamaç temizleme çalışması başlattı.
Bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, dağcıların faaliyetlerini tamamlamalarının ardından saat 20.50 itibariyla karayolunu ulaşıma açtı.
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