Nesli tükenme tehlikesi altındaki "Gazella gazella" türü 40 ceylanın doğaya bırakılması dolayısıyla Üçağaç köyü Bestabelek mezrasında tören düzenlendi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende, dağlarda ceylan popülasyonunu artırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl da 50 ceylanı Cudi Dağı'na bıraktıklarını aktaran Pehlivan,

"Ceylanlar burada yaşamlarını iyi bir şekilde devam ettirdiler. Bunun doğal bir göstergesi olarak yavruladılar, çoğaldılar ve o sayı 65'e çıktı. Bugün de Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde 40 ceylanı doğayla buluşturmak üzere bir araya geldik. Dolayısıyla toplam sayı bir yıl içerisinde 105'e ulaştı. Bu ceylanların yarısı dişi yarısı erkek olmak üzere biraz sonra doğayla buluşacak. Cudi Dağı'mız, biyolojik çeşitliliği ile hayvan çeşitliliği ile son derece zengin."

Konuşmaların ardından ceylanlar Cudi Dağı eteklerine bırakıldı.