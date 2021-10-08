Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 08:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
[Fotoğraf: Arşiv]
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İlişiği kesilmiş astsubay ve askeri öğrencilerin aralarında olduğu 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Büro ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) 27 ilde operasyonu başlatıldı.
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalananlar gözaltına alındı.
Daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci olmak üzere toplam 56 şüpheli Ankara merkezli operasyonda yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Jandarma Genel Komutanlığı
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