İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen mağara içerisine gizlenmiş vaziyette; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet el bombası, 4 adet pil ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.