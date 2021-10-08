Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğal gaz borusunu kesen hırsızlar yangın çıkınca kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da kaynak makinesiyle içinde akış bulunan doğal gaz borusunu kesen şüphelilerin çıkardığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Mamak ilçesi Anayurt Mahallesi Plevne Caddesi'ndeki boş arazide açıkta bulunan doğal gaz borusu, henüz kimliği belirlenemeyen zanlılar tarafından kaynak makinesiyle kesildi.
İşlem sırasında borudaki doğal gazın alev alarak yangın çıkması üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı.
[Fotoğraf: AA]
Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve Başkent Doğalgaz firması ekipleri bölgeye sevk edildi.
Firma görevlilerinin ana vanadan gaz akışını durdurmasının ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Zanlıların boruları satmak için kesmeye çalıştıkları, doğal gaz alev alınca kaçtıkları şüphesi üzerinde duruluyor.
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