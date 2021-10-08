Şehitler Mahallesi'ndeki atık kağıt toplama deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yangın kontrol atına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca bölgede bulunan otellerin çalışanları da pencerelerden su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

[Fotoğraf: AA]