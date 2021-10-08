Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te atık kağıt deposunda yangın
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te bir atık kağıt deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin katıldığı yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Şehitler Mahallesi'ndeki atık kağıt toplama deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yangın kontrol atına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ayrıca bölgede bulunan otellerin çalışanları da pencerelerden su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.
[Fotoğraf: AA]
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