Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçıların avladığı lüferler tezgahları süslüyor.

Tezgahlarda iriliğine göre tanesi 35-40 liraya kadar alıcı bulan lüfer, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor.

"Bu yıl lüfer bereketi yaşanıyor"

Bu yıl lüfer bereketi yaşandığını söyleyen, Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız 15 gündür kıyıya bol lüferle dönüyor. Çok şükür bu sene Allah'ın izniyle herkes emeğinin karşılığını alıyor. Vatandaşlarımız da hasret kaldığı lüferi bol bol tüketiyor" dedi.

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Balıkçılar, lüferin ızgarada pişirilmesini öneriyor

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşın balığa ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, "15-20 gün önce çıkmaya başlayan lüfere ilgi her geçen gün artıyor. Halkımız 2-3 senedir lüfere hasretti. Geçen yıl neredeyse yok denecek kadar az olan lüfer bu sene bol. Lüfer ızgarada daha lezzetli olur. İmkanı olanların ızgarada pişirip yemesini tavsiye ederiz" diye konuştu.