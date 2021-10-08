Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu bazı kişilerin mobil uygulamalardan konum gönderdikleri kişilere eroin sattıklarını tespit etti.

Ekipler, Etlik Mahallesi Toros Dağı Sokak'ta şüpheliler tarafından kullanıldığını belirledikleri bir evin yakınında beklemeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Evden elinde poşetle çıkan şüpheliyi gözaltına alan polis, poşette paketlenmiş halde bulunan 450 gram eroin ele geçirdi.

Park ve bahçelere uyuşturucu gömmüşler

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi daha yakaladı. Evde yapılan aramada, 10 kilogram 540 gram eroin daha bulundu.

Zanlıların uyuşturucuyu Dışkapı'da kiraladıkları bir adreste paketlenmiş halde sakladıkları, satış yapmadan önce buradan aldıkları uyuşturucu maddeyi Yenimahalle ilçesinde çeşitli park ve bahçelere gömdükleri ve bu noktaların konum bilgileri ile fotoğraflarını alıcılara göndererek parasını önceden aldıkları uyuşturucunun satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi.