Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 14:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolun ortasında arızalanan İETT otobüsü trafiği karıştıdı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Pendik’te arızalanan İETT otobüsü yolun ortasında kaldı. Caddede seyir halindeki araçlar yol ortasındaki otobüs nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
Geçtiğimiz günlerde Pendik'te Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde seyir halinde olan İETT otobüsü iddiaya göre, arıza yaparak yolun ortasında kaldı.
Caddede sürücüler araçlarıyla geçmekte zorluk yaşadı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
[Fotoğraf: İHA]
Sıradaki Haber
Antalya'da makilik alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz