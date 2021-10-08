İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan basma düzeneği ve 5 kilogram amonyum nitrat tespit edildi.

El yapıma patlayıcı düzeneği kontrollü olarak imha edildi.

Yüksekova'da da toprağa asit anhidrit gizlemeye çalışan 5 kişi yakalandı

Yüksekova kırsalında da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 200 litre asit anhidriti toprağa gizlemeye çalışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Soruşturma sürüyor.