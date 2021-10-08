Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de tuzaklanan patlayıcı düzeneği imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği ve 5 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Düzenek kontrollü şekilde imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe kırsalında dün yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan basma düzeneği ve 5 kilogram amonyum nitrat tespit edildi.
El yapıma patlayıcı düzeneği kontrollü olarak imha edildi.
Yüksekova'da da toprağa asit anhidrit gizlemeye çalışan 5 kişi yakalandı
Yüksekova kırsalında da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 200 litre asit anhidriti toprağa gizlemeye çalışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Soruşturma sürüyor.
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