Türkiye
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 38 gözaltı06 Aralık 2019 Cuma 09:50 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 10:25
Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması operasyonunda gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 38'i yakalandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlar ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
30'u halen görevde olan şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 zanlı yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA