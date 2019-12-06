İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheli ile ByLock kullandıkları ve haklarında daha önce işlem yapılmadığı tespit edilen 3 şüpheli olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda ayrıca 452 bin 800 lira, 11 bin 850 euro, 223 bin 850 dolar, 55 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 20 adet taşınabilir WiFi, 4 adet sahte kimlik, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber