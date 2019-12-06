Türkiye

3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

06 Aralık 2019 Cuma 08:10 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 08:43

Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.