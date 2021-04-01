Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'den aranan şüpheli Balıkesir'de yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen ve görevden ihraç edilen astsubay yakalandı.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan A.O.Ç. yakalandı.
Görevden ihraç edildiği öğrenilen astsubay, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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