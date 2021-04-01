Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Sivas'ta otobüs devrildi: 39 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada yaralanan 39 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
K.K. yönetimindeki, Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
[Fotoğraf: İHA]
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 39 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralılardan bazıları Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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