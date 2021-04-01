Otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kamerada
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otobüsün çarpması sonrası sürüklenen ve altında sıkışan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Laleli Mahallesi'nde akşam saatlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen Emine B.'ye, Fatih K. yönetimindeki özel halk otobüsü çarptı.
Kazanın ardından Emine B., aracın altında sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın altından çıkarılan kadının sağlık durumu iyi
Olay yerine giden polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan kadın için çalışma başlattı.
Uzun uğraşlar sonucu Emine B., sıkıştığı yarden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine B., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aracın altından mucize eseri çıkarılan Emine B.'nin tedavi gördüğü hastanede durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı kameralara yansıdı
Kaza anı ise otobüsün güvenlİk kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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