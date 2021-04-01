Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy Kaymakamlığından yeni COVID-19 kararı
Arnavutköy'de basın açıklaması, miting, etkinlik, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri oluşturma, bildiri dağıtma, stant açma gibi eylemler 7 gün süreyle yasaklandı.
İstanbul Arnavutköy Kaymakamlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İstanbul'un "çok yüksek risk grubunda yer alan iller" arasında yer aldığı hatırlatıldı.
İlçede, toplanma, toplantı, basın açıklaması, miting, etkinlik, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri oluşturma, bildiri dağıtma, stant açma gibi eylemler 2 Nisan'dan itibaren 7 gün süreyle yasaklandı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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