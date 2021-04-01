Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'daki Azmak Deresi çöplüğe döndü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde Azmak Deresi çöplüğe döndü. Vatandaşlar, derenin yüzeyindeki atıkların sebep olduğu kötü kokudan şikayetçi.
İskele Mahallesi Burgaz mevkiinde bulunan ve Akdeniz'e akan dere, atık malzemeler nedeniyle kirlendi. Dere adeta çöplüğe döndü.
[Fotoğraf: AA]
Derede başta pet şişeler olmak üzere, metal atıklar, kullanılmış tarım ilacı kutuları ve evsel atıklar bulunuyor.
[Fotoğraf: AA]
Duruma sosyal medyadan tepki gösteren bazı vatandaşlar, kötü koku ve suyun renginin değiştiği dereye kanalizasyon suyunun karışmasından da endişe ediyor.
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