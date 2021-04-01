İskele Mahallesi Burgaz mevkiinde bulunan ve Akdeniz'e akan dere, atık malzemeler nedeniyle kirlendi. Dere adeta çöplüğe döndü.

[Fotoğraf: AA]

Derede başta pet şişeler olmak üzere, metal atıklar, kullanılmış tarım ilacı kutuları ve evsel atıklar bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Duruma sosyal medyadan tepki gösteren bazı vatandaşlar, kötü koku ve suyun renginin değiştiği dereye kanalizasyon suyunun karışmasından da endişe ediyor.