Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon çerçevesinde Kocaeli, İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçları da arandı. Yüklü miktarda 1'er Amerikan doları banknotu ile külçe halinde altın ve gümüş ele geçirildi. Ekipler helikopter mühimmatı ve sahte pasaportlar da buldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 16 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.