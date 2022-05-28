Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ünlü deprem bilimci Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: DHA]
Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası 75 yaşında hayatını kaybeden ünlü deprem bilimci Dr. Oğuz Gündoğdu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Deprem bilimci Oğuz Gündoğdu için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye meslektaşları, ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.
Ünlü deprem bilimcinin cenazesi, namazın ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.
[Fotoğraf: DHA]
Oğuz Gündoğdu'nun özgeçmişi
Gündoğdu, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.
Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ve 1999 Gölcük Depremi sonrasındaki aktif çalışmalarıyla tanınmıştı.
Emekli olduktan sonra da olası depremlere karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürmüştü.
Gündoğdu, evli ve bir çocuk babasıydı.
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