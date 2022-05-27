Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bilimci Oğuz Gündoğdu vefat etti
[Fotoğraf: DHA]
Deprem uzmanı ve İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti.
Daha önce kalp ameliyatı olan Oğuz Gündoğdu, bir süredir damar tıkanıklığı tedavisi görüyordu.
Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınan ve stent takılan Gündoğdu, bu sabah hayatını kaybetti.
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü esi öğretim üyelisi olan Gündoğdu'nun cenazesinin YARIN toprağa verilmesi bekleniyor.
Gündoğdu, Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ve 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif çalışmalarıyla tanınmıştı.
Emekli olmasından sonra da Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanı olarak İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürmüştü.
Etiketler: Deprem
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