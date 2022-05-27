Daha önce kalp ameliyatı olan Oğuz Gündoğdu, bir süredir damar tıkanıklığı tedavisi görüyordu.

Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınan ve stent takılan Gündoğdu, bu sabah hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü esi öğretim üyelisi olan Gündoğdu'nun cenazesinin YARIN toprağa verilmesi bekleniyor.

Gündoğdu, Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ve 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif çalışmalarıyla tanınmıştı.

Emekli olmasından sonra da Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanı olarak İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürmüştü.