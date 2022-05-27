Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de emniyet şeridinde kaza: 11 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de işçi servisinin, emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.
Şile Otoyolu Ümraniye mevkisinde, Çekmeköy yönünde giden Fatih Ceren'in kullandığı işçileri taşıyan minibüs, arızalandığı için sürücüsü Ali İhsan Kurt tarafından emniyet şeridine park edilen kamyona arkadan çarptı.
Kazada serviste bulunan ilk belirlemelere göre 2'si ağır 11 işçi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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