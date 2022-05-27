3 Eylül 2019'dan bu yana HDP binasının önündeler. Yıllardır haber alamadıkları evlatlarının yolunu gözlüyorlar.

Cemal Han, 23 yaşındaki kızı için Muş'tan Diyarbakır'a giderek oturma eylemine katıldı. Han, "Lise ikinci sınıfta sağlık okuyordu kaçırıldı, götürüldü. Ondan sonra haber alamadık. Hep böyle arayış içindeydik." diye konuştu.

"Hala umudumuz var, inşallah bir gün gelir"

Muşlu Mehmet Can Güvenç ise 1999'dan beri haber alınamayan abisi Mehmet Şah için eyleme katıldı.

Abisinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Güvenç, "Tam 23 yıldır hala umudumuz var. İnşallah bir gün gelir. Neredeyse çıksın gelsin ailesini sevindirsin." dedi.

Evlat nöbetine katılan Yeslibe Toprak da 21 yaşındaki oğluna bir an önce kavuşmak istiyor.

Anne Toprak, "10 ay oldu oğlum kayıp evde yok. Haber almıyorum alamıyorum. Buraya geldim işte belki bizi görür, bir yerde belki bir telefon açar, belki bir fırsatını bulur, belki gelir de. Hiçbir zaman umudumu kesmedim ben hiçbir zaman kesmedim hep bir umut vardı." diyerek duygularını dile getirdi.

Yeni katılan 3 aile ile birlikte evlat nöbeti tutanların sayısı 295'e yükseldi. Oturma eylemi süresince ailelerden 35'i evladına kavuştu.