Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 00:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'u şimşekler aydınlattı: Camiye yıldırım düştü
İstanbul'da gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Yıldırımın cami kubbesindeki paratonere düştüğü an kameralara da yansıdı.
İstanbul'un batı kesimlerinde Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı.
Geceyi aydınlatan şimşekler güzel görüntüler oluşturdu.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman sağanak yağış da etkili oldu.
Öte yandan Büyükçekmece Kuba Camisinin kubbesindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul
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