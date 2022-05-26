Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde turistleri taşıyan midibüsün yoldan çıkarak devrildi. Kazada 19'u Romanya uyruklu 22 kişi yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Rüstem Aksoy'un kullandığı midibüs, Korkuteli-Fethiye kara yolu Esentepe mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Aksoy ile 2 rehber ve 19 Romanya uyruklu turist yaralandı.
Yaralılar Korkuteli ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Trafik Kazası
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