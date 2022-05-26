İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta gümrük kaçağı 360 paket sigara ve 120 kilogram şekerleme ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, gümrük kaçağı çay satarak vergi ve ekonomik gelir kaybına yol açtığı değerlendirilen iş yerleriyle ilgili de çalışma yaptı.

Bu kapsamda il merkezi, Doğubayazıt, Diyadin ve Tutak ilçelerinde 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 700 paket gümrük kaçağı çay ele geçirdi.