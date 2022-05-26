Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da 3 kaçakçı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ağrı'da, araçlarında gümrük kaçağı sigara ve şekerleme ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta gümrük kaçağı 360 paket sigara ve 120 kilogram şekerleme ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler, gümrük kaçağı çay satarak vergi ve ekonomik gelir kaybına yol açtığı değerlendirilen iş yerleriyle ilgili de çalışma yaptı.
Bu kapsamda il merkezi, Doğubayazıt, Diyadin ve Tutak ilçelerinde 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 700 paket gümrük kaçağı çay ele geçirdi.
Etiketler: Ağrı Kaçakçılık
Son Haberler
- 00:15
- 00:07
- 00:17
- 23:55
- 22:55
Sıradaki Haber
Eskişehir'de nehre giren 2 genç boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz