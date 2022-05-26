Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli rüzgar, Ovayurt ve Akalan mahallelerinde hayatı olumuz etkiledi.

Ovayurt Mahallesi'ndeki bir ahırın rüzgar nedeniyle çöken çatısı altında kalan 3 büyükbaş hayvan yaralandı.

Akalan Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarı yıkıldı, bazı seralarda ise hasar oluştu.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Öte yandan kent merkezinde ise bazı ağaçlar rüzgar nedeniyle yola devrildi.